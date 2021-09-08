Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz aday! Amadou Diawara bugün İstanbul'a geliyor
Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, bu mevki için Gedson Fernandes, Ailou Dieng ve Mohamed Elneny isimlerini gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar 3 futbolcudan olumsuz yanıt alırken, kariyerini Roma'da sürdüren Amadou Diawara için İtalyan temsilcisiyle masaya oturdu. Gineli yıldızın bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Türkiye'de yaz transfer dönemi için son güne girilirken orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray, ön libero konusunda Roma'nın Gineli yıldızı Amadou Diawara'ya yöneldi. Gedson Fernandes hayalleri suya düşen, Ailou Dieng için de Al-Ahly ile bonservis ücretinde anlaşamayan sarı-kırmızılı yönetim, son olarak Arsenal'in Mısırlı yıldızı Mohamed Elneny'ye yönelmişti. Premier Lig'e kötü bir başlangıç yapan Arsenal'de sadece bir maçta forma giyebilen Elneny için de Londra ekibi Mısırlı oyuncuyu kadroda tutmak istediğini belirterek olumsuz yanıt verdi.
AYRILMAK İSTİYOR
Bu gelişmelerin sonrasında talyan'dan son dakika bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fotomaç'ın Di Marzio'dan derlediği habere göre sarı-kırmızılılar, Amadou Diawara için Roma ile masaya oturdu. Galatasaray'ın 24 yaşındaki Gineli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve pazarlıkların yapıldığı kaydedildi. Diawara'nın Mourinho sonrası forma şansı bulmakta zorlandığı için ayrılmak istediği belirtiliyor.
15 MİLYON EURO
Gedson için 3 milyon euro kiralama ve 7 milyon euro satın alma bedeli öneren G.Saray'a Benfica Başkanı Rui Costa, 10 milyon euro'su peşin 15 milyon euro talep ednce transfer suya düştü. Bir süredir ilgilenilen Ailou Dieng için Al-Ahli'nin kapısını çalan sarı-kırmızılı yönetim, 6 milyon euro teklifinde bulundu. Ancak, Al-Ahly 8 milyon euro'da diretince bu transfer de sıkıntıya girdi. Son olarak Arsenal'in kapısını çalan Cimbom'a olumsuz yanıt geldi.
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