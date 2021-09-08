15 MİLYON EURO



Gedson için 3 milyon euro kiralama ve 7 milyon euro satın alma bedeli öneren G.Saray'a Benfica Başkanı Rui Costa, 10 milyon euro'su peşin 15 milyon euro talep ednce transfer suya düştü. Bir süredir ilgilenilen Ailou Dieng için Al-Ahli'nin kapısını çalan sarı-kırmızılı yönetim, 6 milyon euro teklifinde bulundu. Ancak, Al-Ahly 8 milyon euro'da diretince bu transfer de sıkıntıya girdi. Son olarak Arsenal'in kapısını çalan Cimbom'a olumsuz yanıt geldi.

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