Son dakika Galatasaray haberleri... Burak Elmas'ın yönetime gelmesiyle birlikte gençleşme operasyonu başlatan Galatasaray, son gün kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao'nun lisansı çıkardı.

Fatih Terim yönetiminde Süper Lig'de başarı hedefleyen Galatasaray, birçok genç futbolcuyu kadrosuna kattı. Burak Elmas yönetimiyle birlikte gençleşme operasyonu transferin son gününe kadar devam etti. Galatasaray, son gün kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao'nun lisansı çıkardı.

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