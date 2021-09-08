Galatasaray'da Aytaç Kara yolcu! Altay veya Yeni Malatyaspor...
Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a imza atan Aytaç Kara, sarı-kırmızılılarda dikiş tutturamadı. 28 yaşındaki oyuncunun bugün Altay veya Yeni Malatyaspor'a imza atması bekleniyor. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sezon henüz başlamadan kadroya katılan Aytaç Kara'ya yol gözüktü... 28 yaşındaki orta saha oyuncusu henüz ilk maçlardan beklentiyi karşılayamayınca ayrılma kararı alındı. Bonservisine herhangi bir ücret ödenmeyen Aytaç ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Milli futbolcu ile senelik 6 milyon TL'den kontrat yapılmıştı ancak Aytaç'ın Galatasaray seviyesinde olmadığı görüldü.
İKİ TALİBİ VAR
Fotomaç'ın haberine göre; Aytaç'ın hem St. Johnston ile yapılan ilk maçta hem de geçtiğimiz günlerde Farul Constanta ile oynanan hazırlık karşılaşmasındaki hataları biletini kesti. Aytaç'a yurt içinde Altay ve Y. Malatyaspor'un talip olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncu ya memleketi olan İzmir'i ya eski kulübü Malatya'yı tercih edecek. Aytaç için bonservis istenmezken, ücreti karşılığı gidecek.
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