Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao kimdir? Kaç yaşında? Gustavo Assunçao hangi mevkide oynuyor?
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer döneminin son gününde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Famalicao'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao ile her konuda anlaşma sağladı. 21 yaşındaki futbolcunun bugün saat 16.00'da İstanbul'a geleceği öğrenildi. Peki, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao kimdir? Gustavo Assunçao kaç yaşında? Gustavo Assunçao ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. (GS spor haberi)
Yaz transfer döneminin son gününde arayışlarını sürdüren Galatasaray, transfer bombasını patlattı. Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Famalicao'da forma giyen Brezilyalı ön libero Gustavo Assunçao ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Assunçao'nun satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık olarak takıma dahil olacağı belirtildi. 21 yaşındaki futbolcunun saat 16.00'da İstanbul'da olması bekleniyor. İşte Gustavo Assunçao ile ilgili tüm bilgiler...
GUSTAVO ASSUNÇAO KİMDİR?
Tam adı Gustavo Enrique Giordano Amaro Assunção da Silva olan futbolcu, 30 Mart 2000 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi. Porto, Atletico Madrid ve Sao Paulo altyapılarında forma giyen Brezilyalı futbolcu, 2019 yılında bedelsiz olarak Famalicao'ya transfer oldu. Kariyerinde çıktığı 69 maçta 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyen Assunçao, Brezilya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de 4 kez forma giydi. 21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.
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