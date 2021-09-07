Galatasaray Amadou Diawara için girişimlere başladı | Son dakika transfer haberleri

Son dakika spor haberleri: Galarasaray'da merkez orta saha arayışı ara vermeden sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuya göre Roma'dan Amadou Diawara için görüşmelere başladı. İşte transferde yaşanan son detaylar... (GS spor haberleri)

Transferin son virajında bir orta saha transferi yapmak için şartlarını zorlayan Galatasaray'da yeni bir alternatif ortaya çıktı.



Aliou Dieng ve Muhammed Elneny için yaptığı girişimlerde ekonomik olarak orta yolu bulamayan Galatasaray, Roma'dan Amadou Diawara için görüşmelere başladı.

Di Marzio'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Gineli futbolcu için Roma ile ilk temasları gerçekleştirdi ve İtalyan ekibi de ayrılığa onay verdi.

Galatasaray'ın oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve futbolcu cephesiyle sözleşme üzerine pazarlıkların yapıldığı kaydedildi.

GİNE'DE MAHSUR KALDI

Transferde son dönemece girilirken Galatasaray'ın önünde kritik bir engel de bulunuyor. Gine'nin Fas ile oynayacağı maç için ülkeye giden Diawara, askeri darbenin gerçekleşmesinin ardından ülkede mahsur kaldı.

Uçuşların yasaklandığı ülkede futbol federasyonu başkanı oyuncuları çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın kalan kısa sürede bu girişimi mutlu sonla noktalayıp noktalayamayacağı belirsizliğini koruyor.







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