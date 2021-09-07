07 Eylül 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'ın Aliou Dieng ısrarı! Yeni teklif yapıldı | Son dakika transfer haberleri

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih terim'in ısrarla istediği yıldız olan Aliou Dieng konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için yapmış olduğu 5.5 milyon dolarlık teklifi yükselterek yeni bir öneride bulundu. İşte transferde yaşanan son detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray’ın Aliou Dieng ısrarı! Yeni teklif yapıldı | Son dakika transfer haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.09.2021

Yaz transfer sezonunu oldukça hızlı geçiren Galatasaray, şimdiye kadar kadrosunu 10 isimle güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'nde forma giyecek 25 oyuncunun ismini UEFA'ya bildirse de lig için en az bir transfer daha yapmak istiyor. Galatasaray teknik heyeti, ön libero beklerken Benfica'dan Gedson Fernandes, Al Ahly'den Aliou Dieng ve Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu için girişimler son ana kadar devam edecek. Fotomaç'ın haberine göre buna karşılık son bir güne girilirken bu üç isim arasında Dieng öne çıkmış durumda... Daha önce 5.5 milyon dolar öneren sarı kırmızılı ekip teklifini 500 bin dolar daha yükseltti.

Galatasaray’ın Aliou Dieng ısrarı! Yeni teklif yapıldı | Son dakika transfer haberleri

AVRUPA PİYASASINA GİRECEK
El Ahly ise 7 milyon dolar ve Malili oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek gelirin yüzde 20'sini istiyor. Galatasaray, Aliou Dieng'ın transferini yarın yaz transfer penceresi kapanmadan tamamlamak istiyor. Öte yandan Dieng de Al-Ahly yetkililerine Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi için baskı yapıyor. Özellikle de eski kıtaya gitmek ve Avrupa profesyonel sahnesine başlamak için en uygun fırsat olduğunu düşünüyor. 23 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a gelmek için Körfez kulüplerinden gelen çok daha parlak transferi tekliflerini geri çevirmişti.

Galatasaray’ın Aliou Dieng ısrarı! Yeni teklif yapıldı | Son dakika transfer haberleri

Dieng, geçen sezon El Ahly formasıyla 51 maça çıktı. Savaşçı yapısıyla öne çıkan Malili futbolcu kariyeri boyunca 142 karşılaşmaya çıktı, 4 gol atıp, 8 de asist yaptı.

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