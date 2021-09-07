07 Eylül 2021, Salı
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Galatasaray'da Philippe Coutinho heyecanı! | Son dakika transfer haberleri
Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanırken gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuya göre yıldız bir futbolcuyu kadroya katmak için kolları sıvadı. Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in de istediği Philippe Coutinho'yu kiralamak için Barcelona ile görüştüğü ileri sürüldü. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Ön libero arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Philippe Coutinho'yu kiralamak için Barcelona ile görüştüğü ileri sürüldü. İzlanda kaynaklı haber sitesinde yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, Galatasaray'ın Coutinho ile görüştüğünü iddia etti. Barcelona'nın Miralem Pjanic'i Beşiktaş'a kiralamasının ardından kadroda yer bulması zor görünen Coutinho'nun da gönderilmesinin gündemde olduğu belirtildi. Bu transfer iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Galatasaraylı taraftarlar konuyla ilgili yüzlerce tweet attı. Barca, 29 yaşındaki on numarayı 2018 yılında 135 milyon euro'ya Liverpool'dan transfer etti. 1 sezon sonra da 8.5 milyon euro'ya Bayern Münih'e kiraladı.
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