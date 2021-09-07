Galatasaray'da iyi bir performans sergileyerek A Milli Takım seviyesine kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu'na Galatasaray yönetimi zam yapma kararı aldı. Sarı-kırmızılılardan, 900 bin TL maaş alan genç futbolcunun ücreti 4 milyon TL'ye yükselecek. (GS spor haberleri)