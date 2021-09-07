Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına zam yapacak

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanırken gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuya göre yıldız bir futbolcuyu kadroya katmak için kolları sıvadı. Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in de istediği Philippe Coutinho'yu kiralamak için Barcelona ile görüştüğü ileri sürüldü. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)