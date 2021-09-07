07 Eylül 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına zam yapacak

Aslan’dan Kerem’e maaş piyangosu!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.09.2021

Galatasaray'da iyi bir performans sergileyerek A Milli Takım seviyesine kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu'na Galatasaray yönetimi zam yapma kararı aldı. Sarı-kırmızılılardan, 900 bin TL maaş alan genç futbolcunun ücreti 4 milyon TL'ye yükselecek. (GS spor haberleri)

Sarı-kırmızılı kulüpte sıra iç transfere geldi ve üç oyuncu için bu ay içerisinde somut adımlar atılacak. Bordeaux'ya transferi direkten dönen Mostafa Mohamed, yönetimin gündeminde ilk sırayı kaplıyor. Sabah'ın haberine göre 77. dakikada oyuna girdiği Gabon deplasmanında 90'da attığı golle ülkesini yenilmekten kurtaran Mısırlı golcüden özel hayatına dikkat etmesi istenecek. Fatih Terim'in ikinci şansı vereceği Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu Fransa'ya olası satışı düşünülerek kullanılacak.

KEREM 20 MILYON EURO
Marcao'yu affeden sarı- kırmızılı kulüp, olayın mağduru Kerem Aktürkoğlu'nun da gönlünü alacak. 900 bin TL garanti parayla Galatasaray'ın en az kazanan ismi olan Kerem'in sözleşmesine zam yapılacak. Ücreti 4 milyon TL seviyesine çekilecek genç oyuncunun kontratına 20 milyon Euro üzerinde serbest kalma maddesi koyulacak.

LUYİNDAMA STRATEJİSİ
Marcao'nun ligde cezasının sürmesiyle stoperde oynamaya devam edecek olan Luyindama'ya ise stratejik davranılacak. Kongolu stoperin bir yıl kalan sözleşmesi benzer mali şartlarda 2 yıl uzatılmaya çalışılacak ve sezon sonu serbest kalması önlenecek.
G.Saray'a süper sambacı! Terim'in gözü onda haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray’a süper sambacı! Terim’in gözü onda G.Saray'a süper sambacı! Terim'in gözü onda
Cimbom’un Dieng ısrarı! Yeni teklif yapıldı Cimbom'un Dieng ısrarı! Yeni teklif yapıldı
Mohamed’den flaş transfer açıklaması Mohamed'den flaş transfer açıklaması
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör