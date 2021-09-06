Transfer döneminde kadrosunda gençleştirme operasyonu yapan ve 10 futbolcuyu renklerine bağlayan Galatasaray, transferde sayılı günlerin kalmasının ardından hız verdi. Süper Lig'de 3 maçta 7 puan toplayan Aslan, Avrupa Ligi'nde ise Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşti. Kadro şekillendirmesini sürdüren teknik direktör Fatih Terim, yeni transferlerden bir ismin de biletini kesti. İşte son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)