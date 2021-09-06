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Adana Demirspor Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü kiraladı!
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün'ü bir kez daha Galatasaray'dan kiraladı. | Son dakika transfer haberleri
Bu sezon yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Adana Demirspor'da çalışmalar devam ediyor. Mavi Şimşekler, geçtiğimiz sezon da formasını giyen Yunus Akgün'ü Galatasaray'dan yeniden kiraladı. Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktör koltuğuna da Montella'yı getirmişti.
Kulübümüz, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştır. pic.twitter.com/j2g7Jg0Sro— Adana Demirspor ????? (@AdsKulubu) September 6, 2021
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