06 Eylül 2021, Pazartesi

ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü kiraladı!

Yunus Akgün Süper Lig ekibine kiralandı
ADANA DEMİRSPOR
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Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 Giriş Tarihi: 06.09.2021

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün'ü bir kez daha Galatasaray'dan kiraladı. | Son dakika transfer haberleri

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Adana Demirspor'da çalışmalar devam ediyor. Mavi Şimşekler, geçtiğimiz sezon da formasını giyen Yunus AkgünGalatasaray'dan yeniden kiraladı. Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktör koltuğuna da Montella'yı getirmişti.

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