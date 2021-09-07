07 Eylül 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Mostafa Mohamed takımdan mı ayrılıyor?

Mohamed’den flaş transfer açıklaması
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.09.2021

Galatasaray'da sezona iyi bir giriş yapamayan ve Bordeaux'ya transferi son anda yatan Mostafa Mohamed flaş açıklamalarda bulundu. Mohamed, "Sezon sonuna kadar Galatasaray'da forma giyeceğim" dedi. Mısırlı forvetin bu sözleri takımdan ayrılmayı kafaya koyduğu yönünde değerlendirildi. (GS spor haberleri)

Fransa Ligi takımlarından Bordeaux ile anlaşan hatta Franda'da sağlık kontrolünden bile geçen Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Muhammed'in bu transferi eski kulübü Zamalek ile olan anlaşmazlık nedeniyle gerçekleşmemişti. Takvim'in haberine göre şu anda Mısır Milli Takım kampında bulunan Mohamed, bu süreçle ilgili olarak ilk kez konuştu ve sezon sonuna kadar Galatasaray'da forma giyeceğini açıkladı. Mohamed'in bu açıklaması "Galatasaray'dan ayrılmayı kafasına koydu" şeklinde yorumlandı. Mostafa Mohamed açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Milli Takım Teknik Direktörü Hossam El-Badri'den izin aldıktan sonra Bordeaux'ya imza atmak için Fransa'ya gittim. Sağlık muayenesinden geçtim. Ancak son anda transferim gerçekleşmedi. Galatasaray ile Zamalek arasında bir problem oldu ve Bordeaux'ya transferim gerçekleşmedi. Şu anda mevcut sezonun sonuna kadar Galatasaray ile devam edeceğim." 23 yaşındaki MMostafa Mohamed'in Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek. Galatasaray'ın 4 milyon dolar ödeyerek Mostafa Muhamed'in bonservisini satın alma opsiyonu bulunuyor.
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