Galatasaray'da Mostafa Mohamed takımdan mı ayrılıyor?

Galatasaray'da sezona iyi bir giriş yapan Mbaye Diagne konusunda geri adım atılarak Senegalli yıldızın satışından vazgeçildi. 29 yaşındaki forvet için Genoa, Cagliari ve Norwich teklifte bulunurken sarı-kırmızılılar bütün teklifleri geri çevirdi. (GS spor haberleri)