06 Eylül 2021, Pazartesi
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Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın bizzat yönettiği Gedson transferimde mutlu sona ulaşmasına kesin gözle bakılıyor. Fatih Terim'in de oyuncu için Benfica Başkanı Rui Costa ile temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Oyuncunun Galatasaray'da forma giymek istemesi de bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.
Galatasaray Gedson Fernandes'ten vazgeçmiyor! Son dakika transfer haberleri
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler Gedson Fernandes transferine çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldız için Benfica'ya bonuslarla birlikte 10 milyon euro teklif yapacak. İşte transfere dair son detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray, Gedson Fernandes için ısrarcı olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, transfer gündeminde uzun zamandır yer alan Portekizli yıldız için bugün bir hamle daha yapacak. Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'ın Benfica'ya bonuslarla birlikte 10 milyon euro önereceği öğrenildi. Türkiye'de transfer dönemi çarşamba gecesi kapanacak.
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın bizzat yönettiği Gedson transferimde mutlu sona ulaşmasına kesin gözle bakılıyor. Fatih Terim'in de oyuncu için Benfica Başkanı Rui Costa ile temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Oyuncunun Galatasaray'da forma giymek istemesi de bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.
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