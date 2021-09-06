06 Eylül 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Gedson Fernandes'ten vazgeçmiyor! Son dakika transfer haberleri

Cimbom Gedson’dan vazgeçmiyor! Yeni teklif bugün...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.09.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler Gedson Fernandes transferine çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldız için Benfica'ya bonuslarla birlikte 10 milyon euro teklif yapacak. İşte transfere dair son detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray, Gedson Fernandes için ısrarcı olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, transfer gündeminde uzun zamandır yer alan Portekizli yıldız için bugün bir hamle daha yapacak. Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'ın Benfica'ya bonuslarla birlikte 10 milyon euro önereceği öğrenildi. Türkiye'de transfer dönemi çarşamba gecesi kapanacak.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın bizzat yönettiği Gedson transferimde mutlu sona ulaşmasına kesin gözle bakılıyor. Fatih Terim'in de oyuncu için Benfica Başkanı Rui Costa ile temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Oyuncunun Galatasaray'da forma giymek istemesi de bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.
Gedson olmazsa İsveçli için teklif sunulacak! haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom İrfan Can’ı bitiriyor! Cimbom İrfan Can'ı bitiriyor!
Hagi’den Cicaldau ve Morutan yorumu! Hagi'den Cicaldau ve Morutan yorumu!
Gedson olmazsa İsveçli için teklif sunulacak! Gedson olmazsa İsveçli için teklif sunulacak!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör