Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in özellikle istediği isim olan Gedson Fernandes hamlesinde bir türlü beklenilen ilerleme olmadığı için gündeme flaş bir futbolcu geldi. Sarı-kırmızılılar son olarak Midtjylland forması giyen Jens Cajuste için nabız yoklamaya başladı. İşte Galatasaray'ın transfer planı... (GS spor haberleri)