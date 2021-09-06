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Hagi'den Galatasaraylı Cicaldau ve Morutan yorumu! | Son dakika spor haberleri

Hagi’den Cicaldau ve Morutan yorumu!
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Giriş Tarihi: 06.09.2021

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, Galatasaray-Farul Constanta maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hagi, Morutan ve Cicaldau için, "Rumen futbolcuların çok çalışması gerekiyor. Adaptasyon sağlamaları lazım. Oynadıkları maçlarda Galatasaray'da olmayı hak ettiklerini gösterdiler. Zamana ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı. (GS spor haberleri)

Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, sarı-kırmızılıların yeni transferleri Olimpiu Morutan ile Alexandru Cicaldau'nun kendilerini ispat edebilmeleri için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Fotomaç'ın haberine göre Farul Constanta'nın Galatasaray'ı 3-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Rumen teknik adam, vatandaşları Morutan ve Cicaldau ile ilgili, "Rumen futbolcuların çok çalışması gerekiyor. Adaptasyon sağlamaları lazım. Oynadıkları maçlarda Galatasaray'da olmayı hak ettiklerini gösterdiler. Zamana ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı. Hagi, iki oyuncunun Galatasaray'a transferinde rolünün bulunmadığını da söyledi.

"BENİ MORUTAN İLE KIYASLAMAYIN"

Rumen teknik adam, Morutan ile kıyaslanmasıyla ilgili bir soruyu, "Öyle bir karşılaştırmanın yapılmaması gerekiyor. O genç ve yetenekli bir futbolcu, sabır biraz. Zaman lazım. Yavaş yavaş kendisini ispat edecek" şeklinde yanıtladı. İstanbul'a döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Gheorghe Hagi, "Bizimle hazırlık maçı oynadıkları için hocama (Fatih Terim) teşekkür ederim. Galatasaray'ın başında çok önemli bir insan var. O ne yapılacağını biliyor. Galatasaray, en büyük başarılarını Fatih Terim ile kazandı. Biz ise takımı yeni oluşturuyoruz, henüz yolun başındayız. Tecrübe kazanmamız için iyi bir maç oldu" diye görüş belirtti.
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