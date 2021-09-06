06 Eylül 2021, Pazartesi
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Galatasaray'da Jens Cajuste transferi zora girdi! Son dakika spor haberleri...
Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in özellikle istediği isim olan Gedson Fernandes hamlesinde bir türlü beklenilen ilerleme olmadığı için gündeme flaş bir futbolcu geldi. Sarı-kırmızılılar son olarak Midtjylland forması giyen Jens Cajuste için nabız yoklamaya başladı. İşte Galatasaray'ın transfer planı... (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın hedefi Gedson… Son güne kadar yöneticiler Portekizliyi sıkıştıracak. Ancak zaman da daralıyor. Bu yüzden Terim'in istediği ön liberoyu almak için elini çabuk tutmaya çalışıyor. Fotomaç'ın haberine göre gündemde olan diğer isim Midtjylland'da oynayan Jens Cajuste… Ancak genç İsveçli için, '10 milyon euro istendiği' şeklindeki haberler Galatasaray'ı zor durumda bıraktı. Gedson'u alamazsa harekete geçmeye düşünen Aslan'ın 23 yaşındaki oyuncu için 5 milyon euro civarında bir rakam düşündüğü gelen haberler arasında...
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