Galatasaray Farul Constanta maçının ardından Gheorghe Hagi'den Morutan ve Cicaldau sözleri!
Süper Lig'in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan Galatasaray, lige verilen arada Farul Constanta'yla hazırlık maçı yaptı ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Farul Constanta Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, sarı-kırmızılılara yeni transfer olan vatandaşları Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'yla ilgili de konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, lige verilen milli arada Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılı takım, 1-0 öne geçtiği zorlu karşılaşmada 3-1 mağlup oldu. Farul Constanta teknik direktörü Hagi, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Hagi'nin o sözleri:
"Çok iyi maç oldu. Güzel şeyler öğrendik maç içerisinde. Biz daha yolun başındayız, takımımızı yeni inşa ediyoruz. Bu tip maçlarla tecrübe kazanıyoruz. Çok genç oyuncularımız var. 10 tane oyuncumuz da milli takımlarda."
"Zaten bizim çok iyi bir akademimiz var, Romanya'nın en iyi akademisi. Bununla gurur duyuyoruz. Bizim yatırımımız gençlere. Tecrübeli oyuncular da kullanıyoruz ama yatırımımız genç futbolculara."
"Morutan çok yetenekli, geleceği açık bir oyuncu. Sabır lazım, buraya adapte olması lazım. Kapasitesi çok yüksek. Tempoya alıştığı zaman iyi olacaktır. Biraz sabır. Cicaldau da Morutan da çok iyi oyuncular. İlk maçlarında da bunu gösterdiler."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası