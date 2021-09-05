05 Eylül 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray Farul Constanta maçının ardından Gheorghe Hagi'den Morutan ve Cicaldau sözleri!

Hagi’den Morutan ve Cicaldau sözleri!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 Giriş Tarihi: 05.09.2021

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan Galatasaray, lige verilen arada Farul Constanta'yla hazırlık maçı yaptı ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Farul Constanta Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, sarı-kırmızılılara yeni transfer olan vatandaşları Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'yla ilgili de konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, lige verilen milli arada Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılı takım, 1-0 öne geçtiği zorlu karşılaşmada 3-1 mağlup oldu. Farul Constanta teknik direktörü Hagi, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Hagi'nin o sözleri:

"Çok iyi maç oldu. Güzel şeyler öğrendik maç içerisinde. Biz daha yolun başındayız, takımımızı yeni inşa ediyoruz. Bu tip maçlarla tecrübe kazanıyoruz. Çok genç oyuncularımız var. 10 tane oyuncumuz da milli takımlarda."

"Zaten bizim çok iyi bir akademimiz var, Romanya'nın en iyi akademisi. Bununla gurur duyuyoruz. Bizim yatırımımız gençlere. Tecrübeli oyuncular da kullanıyoruz ama yatırımımız genç futbolculara."

"Morutan çok yetenekli, geleceği açık bir oyuncu. Sabır lazım, buraya adapte olması lazım. Kapasitesi çok yüksek. Tempoya alıştığı zaman iyi olacaktır. Biraz sabır. Cicaldau da Morutan da çok iyi oyuncular. İlk maçlarında da bunu gösterdiler."

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