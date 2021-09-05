05 Eylül 2021, Pazar

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray Gedson Fernandes için kesenin ağzını açtı! İşte Benfica'ya teklif edilen rakam...

Cimbom kesenin ağzını açtı! İşte Gedson için teklif edilen rakam...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.09.2021

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon forma giyen Gedson Fernandes, performansıyla camianın beğenisini kazanmıştı. Kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan yıldız futbolcu için sarı kırmızılıların transfer çalışmaları devam ediyor. Kulübü Benfica'nın kapısını çalan Cimbom, flaş bir teklifte bulundu. İşte o rakam... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, muhteşem performansıyla adeta iz bırakarak Sarı Kırmızılılara veda etmişti.

Galatasaray yaz transfer döenmi süresince Portekizli yıldız için Benfica ile görüşmelerini sürdürdü fakat henüz istediği sonucu alamadı. Galatasaray, transferin son günlerinde Benfica'nın inadını kırmaya çalışıyor.

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Portekiz'den Record'un haberine göre Galatasaray'ın Gedson Fernandes için ısrarı devam ediyor. Habere göre Galatasaray, Çarşamba günü transfer kapanana kadar Gedson Fernandes için yeni teklif yapacak. Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Gedson'u göndermek istemediği fakat oyuncunun Galatasaray'da forma giymek istemesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

Portekiz'den O'jogo'nun haberine göre ise Galatasaray, Benfica'ya Gedson için 10 milyon Euro + bonuslar içeren bir teklifte bulundu. Benfica'nın bu teklifi düşünmek istediği aktarıldı.

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