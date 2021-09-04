Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın İrfan Can Eğribayat ısrarı! İşte yeni teklif
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fernando Muslera'ya alternatif arayışlarını sürdüren Galatasaray, Göztepe forması giyen İrfan Can Eğribayat'ı gündemine almıştı. İlk olarak İzmir ekibine 1.5 milyon Euro + Fatih Öztürk'ü öneren sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki file bekçisi için fiyat artırma kararı aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Muslera'ya yerli bir alternatif almak isteyen sarı-kırmızılılar, İrfan Can Eğribayat için yaptığı transfer teklifini yükseltiyor. Fotomaç'ın haberine göre; 23 yaşındaki eldiveni kadroya katma adına Göztepe'ye 1.5 milyon euro ve Fatih Öztürk'ü teklif eden Galatasaray, fiyatı 2.5 milyon euro'ya çıkaracak. İrfan için sonraki satıştan yüzde 20'lik bir payın teklif edileceği de gelen haberler arasında yer alıyor. Hem yerli kontenjanı hem de Muslera'yı zorlayacak olması nedeniyle bu transferin bitirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Aslan, futbolcuyla da 5 yıllık kontrat yapmayı planlıyor. İrfan Can, 2020'de 500 bin euro'ya Adanaspor'dan transfer edilmişti.
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