Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın da aradan çekilmesiyle eli güçlenen Aslan'ın, 8 Eylül'e kadar Portekizli yıldızı kovalayacağı öğrenildi. Benfica'da 11'e giremeyen Gedson'un da ayrılmayı çok istediği gelen haberler arasında yer alıyor. Oyuncusu için peşin 12 milyon euro talep eden Benfica'ya taksitlerle 10 milyon euro önerildiği belirtiliyor.