Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta sahaya 3 aday! Gedson Fernandes, Aliou Dieng ve Mohamed Elneny...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde 10 yeni isimle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da takviye çalışmaları devam ediyor. 8 Eylül'de sona erecek transfer dönemi öncesi orta sahasını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Gedson Fernandes, Aliou Dieng ve Mohamed Elneny'den birini takıma kazandırmak istiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
10 transfer yapsa da orta saha bölgesinde eksik kalan Galatasaray'da şartlar son ana kadar zorlanacak. Sarı-kırmızılılar, ön libero mevkiine takviye yapmaya kararlı. Benfica'nın ısrarla bırakmak istemediği Gedson Fernandes, hala bekleniyor ve Cimbom'un vazgeçmeye niyeti yok.
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın da aradan çekilmesiyle eli güçlenen Aslan'ın, 8 Eylül'e kadar Portekizli yıldızı kovalayacağı öğrenildi. Benfica'da 11'e giremeyen Gedson'un da ayrılmayı çok istediği gelen haberler arasında yer alıyor. Oyuncusu için peşin 12 milyon euro talep eden Benfica'ya taksitlerle 10 milyon euro önerildiği belirtiliyor.
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Uzun zamandır gündemi meşgul eden bir başka isim Aliou Dieng de alternatifler arasında yer alıyor. 23 yaşındaki Malili futbolcunun Galatasaray'ı çok istediği öğrenildi. El Ahly'nin 8 milyon euro talep ettiği kaydedilirken, Cimbom'un bu fiyatlara çıkmak istemediği belirtildi.
6 numaralı bölgeye son aday ise Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny. Arsenal'in göndermek istediği 29 yaşındaki orta saha Mostafa Mohamed ile milli takımda yakın arkadaş. Elneny'nin 2.5 milyon euro'luk isteği kabul edilmezken, miktarın düşürülmesi hedefleniyor. Cimbom'un üç isimden birini mutlaka istediği ifade ediliyor.
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