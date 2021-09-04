Transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala Galatasaray, stoper transferine yoğunlaştı. Sarı-kırmızılılar bu bölgede yerli bir alternatif oluşturmak isterken, teknik direktör Fatih Terim de listesini yönetime sundu. İşte deneyimli teknik adamın istediği 3 isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)