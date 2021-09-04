04 Eylül 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi sürüyor!

Cimbom’da Trabzonspor mesaisi sürüyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.09.2021

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan Galatasaray, 4. haftasında lider Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda derbi mesaisi sürerken, Marcao yapılan antrenmanda yer aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.

İdmana milli takım kamplarında bulunan 13 futbolcu katılmadı. Öte yandan antrenmandan önce teknik direktör Fatih Terim'in 68. yaş günü kutlandı.

Galatasaray, yarın hazırlık maçında Romanya ekibi Farul Constanta ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak müsabaka, saat 11.00'de başlayacak.

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