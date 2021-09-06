Son dakika Galatasaray haberleri: Bordeaux'a transferi yatan Mostafa Mohamed konuştu! "Fransa'ya gittim ama..."
Avrupa transfer döneminin son gününde Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux, Galatasaray'dan Mostafa Mohamed için girişimlere başlamış ve oyuncunun transferi gerçekleşmemişti. Mısırlı yıldız, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve "Şu anda mevcut sezonun sonuna kadar Galatasaray ile devam edeceğim." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed, 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında Gabon'a gol attıktan sonra açıklamalarda bulundu.
"Sağlık muayenesinden geçtim. Ancak son anda transferim gerçekleşmedi. Galatasaray ile Zamalek arasında bir problem oldu ve Bordeaux'ya transferim gerçekleşmedi" dedi.
Mısırlı santrfor, "Şu anda mevcut sezonun sonuna kadar Galatasaray ile devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
23 yaşındaki Mostafa Mohammed'in Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek. Galatasaray'ın 4 milyon dolar ödeyerek Mostafa Mohamed'in bonservisini satın alma opsiyonu bulunuyor.
Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla çıktığı 25 maçta 9 gol atıp 1 asist yaptı.
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