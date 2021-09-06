Son dakika Galatasaray haberleri: Bordeaux'a transferi yatan Mostafa Mohamed konuştu! "Fransa'ya gittim ama..."

Avrupa transfer döneminin son gününde Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux, Galatasaray'dan Mostafa Mohamed için girişimlere başlamış ve oyuncunun transferi gerçekleşmemişti. Mısırlı yıldız, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve "Şu anda mevcut sezonun sonuna kadar Galatasaray ile devam edeceğim." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed, 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında Gabon'a gol attıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Bordeaux'ya transferinin neden gerçeklemediğiyle ilgili gelen soruya Mohamed, "Milli Takım Teknik Direktörü Hossam El-Badri'den izin aldıktan sonra Bordeaux'ya imza atmak için Fransa'ya gittim."

"Sağlık muayenesinden geçtim. Ancak son anda transferim gerçekleşmedi. Galatasaray ile Zamalek arasında bir problem oldu ve Bordeaux'ya transferim gerçekleşmedi" dedi.

Mısırlı santrfor, "Şu anda mevcut sezonun sonuna kadar Galatasaray ile devam edeceğim" ifadelerini kullandı.