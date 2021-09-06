06 Eylül 2021, Pazartesi

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Son dakika Galatasaray haberleri: Bordeaux'a transferi yatan Mostafa Mohamed konuştu! "Fransa'ya gittim ama..."

Avrupa transfer döneminin son gününde Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux, Galatasaray'dan Mostafa Mohamed için girişimlere başlamış ve oyuncunun transferi gerçekleşmemişti. Mısırlı yıldız, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve "Şu anda mevcut sezonun sonuna kadar Galatasaray ile devam edeceğim." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray haberleri: Bordeaux’a transferi yatan Mostafa Mohamed konuştu! Fransa’ya gittim ama...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 Giriş Tarihi: 06.09.2021

Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed, 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında Gabon'a gol attıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Bordeaux’a transferi yatan Mostafa Mohamed konuştu! Fransa’ya gittim ama...

Bordeaux'ya transferinin neden gerçeklemediğiyle ilgili gelen soruya Mohamed, "Milli Takım Teknik Direktörü Hossam El-Badri'den izin aldıktan sonra Bordeaux'ya imza atmak için Fransa'ya gittim."

Son dakika Galatasaray haberleri: Bordeaux’a transferi yatan Mostafa Mohamed konuştu! Fransa’ya gittim ama...

"Sağlık muayenesinden geçtim. Ancak son anda transferim gerçekleşmedi. Galatasaray ile Zamalek arasında bir problem oldu ve Bordeaux'ya transferim gerçekleşmedi" dedi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Bordeaux’a transferi yatan Mostafa Mohamed konuştu! Fransa’ya gittim ama...

Mısırlı santrfor, "Şu anda mevcut sezonun sonuna kadar Galatasaray ile devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Bordeaux’a transferi yatan Mostafa Mohamed konuştu! Fransa’ya gittim ama...

23 yaşındaki Mostafa Mohammed'in Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek. Galatasaray'ın 4 milyon dolar ödeyerek Mostafa Mohamed'in bonservisini satın alma opsiyonu bulunuyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Bordeaux’a transferi yatan Mostafa Mohamed konuştu! Fransa’ya gittim ama...

Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla çıktığı 25 maçta 9 gol atıp 1 asist yaptı.

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