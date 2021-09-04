Son dakika Espor haberleri: LoL 2021 TBF şampiyonu NASR Esports'u yenen Galatasaray Espor oldu!
2021 Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi Türkiye Büyük Finali'nde Galatasaray Espor, NASR Esports'u yenerek şampiyon oldu. VFŞL'de sezonu lider tamamlayan sarı kırmızılılar, güçlü rakibi NASR Esports'u 3-0 yenerek League Of Legends E-Spor tarihindeki ilk şampiyonluğuna da ulaşmış oldu. İşte detaylar...
Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi, Türkiye Büyük Finali heyecanıyla son buldu. Sezonu gösterdiği muhteşem performans ile lider tamamlayan Galatasaray Espor, TBF'de de aynı başarıyı gösterdi. Sarı kırmızılılar, sezonu ikinci tamamlayan ve finalde karşısına çıkan NASR Esports'u 3-0'lık skorla mağlup ederek, kupanın sahibi oldu.
Her zaman, her yerde, en büyük CİMBOM! 👊— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 4, 2021
2021 Türkiye Büyük Finali'nde Nasr Esports'u mağlup ederek şampiyonuz! 🏆
Tebrikler @GSEsports 👏 pic.twitter.com/ix9pYxFK3a
Şampiyon olan Galatasaray'da, serinin en değerli oyuncusuna veren 'MVP' ödülünü orta koridorda oynayan Bolulu aldı.
GALATASARAY ESPOR 3-0 KAZANDI!
Wolksvagen Arena'da düzenlenen Türkiye Büyük Finali'nde Galatasaray Espor, NASR Esports'u 3-0 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu ve ülkemizi 2021 Dünya Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.
Sarı kırmızılılar ilk maçı 15-1, ikinci maçı, 16-7 ve üçüncü maçı 24-8'lik skorlarla kazandı. Galatasaray Espor oyuncuları serinin ardından düzenlenen törende kupasına kavuştu.
BAŞKAN ELMAS GALİBİYETİ KUTLADI!
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, takımının şampiyonluğunu sosyal medya hesabından kutladı. Başkan Elmas, "Başta oyuncularımız ve e-spor ekibi ile bir önceki yönetim kurulunda görev yapan şube sorumluları dahil olmak üzere tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Başta oyuncularımız ve e-spor ekibi ile bir önceki yönetim kurulunda görev yapan şube sorumluları dahil olmak üzere tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum. https://t.co/7jgPEDjYaN— Burak Elmas (@burakelmas_tr) September 4, 2021
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