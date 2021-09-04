Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’da Fatih Terim listesini sundu! Stopere 3 aday...

Yerli stoper takviyesi için Galatasaray'ın önemli temasları var. Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan Kaan Ayhan'dan hala vazgeçilmiş değil. Ancak yıldız savunmacının yükselen piyasa değeri, iki kulübün de elini kolunu bağlamış durumda.