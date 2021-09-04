Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim listesini sundu! Stopere 3 aday...
Transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala Galatasaray, stoper transferine yoğunlaştı. Sarı-kırmızılılar bu bölgede yerli bir alternatif oluşturmak isterken, teknik direktör Fatih Terim de listesini yönetime sundu. İşte deneyimli teknik adamın istediği 3 isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yerli stoper takviyesi için Galatasaray'ın önemli temasları var. Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan Kaan Ayhan'dan hala vazgeçilmiş değil. Ancak yıldız savunmacının yükselen piyasa değeri, iki kulübün de elini kolunu bağlamış durumda.
Galatasaray cephesi her ihtimale karşın Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı ve Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ'ın bonservisleri için de kulüpleriyle pazarlık halinde. Sarı-kırmızılıların kalan kısa sürede stoper transferini gerçekleştirmek istiyor.
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