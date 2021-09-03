03 Eylül 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaraylı Marcao'ya Krasnodar talip oldu! (GS spor haberleri)

Ve gerçek ortaya çıktı! Marcao...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.09.2021

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket nedeniyle gözden çıkarılan Marcao'ya Rusya'dan talip çıktı. Brezilyalı stoper için Krasnodar'ın Galatasaray'a 8 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. İşte transferdeki son detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Marcao için Krasnodar'ın devreye girdiği ifade edildi. Fotomaç'ın haberine göre Rusların, başarılı futbolcu için 8 milyon euro teklif ettiği ancak bu teklifin az bulunduğu ifade edildi. Galatasaray yönetiminin, Marcao için en az 12 milyon euro talep ettiği belirtilirken genç stoperin ise sarı-kırmızılı takımda devam etmek istediği gelen haberler arasında...
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