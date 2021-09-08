Son dakika spor haberi: Galatasaray Gustavo Assunçao transferini resmen açıkladı!
Galatasaray, yaz transfer döneminin son günlerinde önemli isimleri kadrosuna kattı. Uzun süredir orta saha arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, o bölgeyi Famalicao forması giyen Gustavo Assunçao ile güçlendirdi. Sarı kırmızılılar 21 yaşındaki genç orta sahanın transferini resmen açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Yaz transfer döneminin son gününde Galatasaray, bir transferi daha açıkladı. Sarı kırmızılılar 21 yaşındaki orta saha Gustavo Assunçao'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde; "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ve kulübü FC Famalicão ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır."
Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ve kulübü FC Famalicão ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır. pic.twitter.com/pjDb7UzBGa— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 8, 2021
"HİÇ DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİM"
Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, "Benim için bir rüya gerçekleşti. Galatasaray inanılmaz büyük bir tarihe sahip. Avrupa'daki başarıları ortada. Böyle bir büyük camiadan teklif aldığım için gururluyum. Hiç düşünmeden kabul ettim. "Arda Turan'ı çok seviyorum, Atletico Madrid'deyken ben altyapıdaydım, 12 yaşındaydım. Atletico Madrid'de hepimizin idolüydü, Galatasaray'da da çok büyük idol. Onunla aynı takımda olduğum için çok heyecanlıyım. "Taraftarlar karşısına geçmek, onlarla oynamak için sabırsızlanıyorum. Bu stadı dolu hayal ediyorum, bana çok pozitif mesajlar yolladılar. Bir an önce sahaya çıkıp, yüzde 100'ümü vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
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