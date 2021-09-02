02 Eylül 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Marcao'ya 150 bin euro para cezası verdi! | Son dakika spor haberleri

G.Saray’dan Marcao’nun cezası belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 Giriş Tarihi: 02.09.2021

Galatasaray'dan Brezilya savunma oyuncusu Marcao için flaş bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılılar Marcao'ya 150 bin euro para cezası verdiğini duyurdu. (GS spor haberleri)

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile oynanan karşılaşmada Kerem Aktüroğlu'na saldıran Marcao için sarı kırmızılı kulüp Brezilyalı futbolcuya 150 bin euro para cezası verdiğini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira'ya GZT Giresunspor-Galatasaray A.Ş. maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150.000 Euro tutarında para cezası verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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