08 Eylül 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir ile sözleşme imzalandı!

Cimbom’da 2 imza birden!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 Giriş Tarihi: 08.09.2021

Galatasaray'da genç oyunculara yapılan yatırım devam ediyor. Sarı kırmızılılar bu sezon transferde de oldukça genç isimleri takıma kazandırırken diğer yandan altyapıya da önem veriyor. Cimbom, genç takımdan yetişen 2 oyuncusu Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir ile profesyonel sözleşme imzaladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray, altyapısından yetişen genç futbolcular Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hamza Yiğit Akman ile 2023-2024, Yiğit Demir ile 2025-2026 sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşmeye imza atıldığı bildirildi.

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