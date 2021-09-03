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Galatasaray'da yönetimden Omar kararı! Maaşı...

Yönetim kararını verdi! Omar...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.09.2021

Yılbaşında elinde havai fişek patlayan ve o günden bugüne tedavi süreci devam eden Omar Elabdellaoui için Galatasaray'da yönetim flaş bir karar aldı. Sarı-kırmızılılar Norveçli yıldızın ücretini kesintili bir şekilde ödemeye karar verirken, 29 yaşındaki oyuncu da bunu kabul etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da mevcut kadroda olmasına ve idmanlara katılmasına rağmen tedavisi devam eden ve uzun bir saha daha sahalardan uzak kalacak olan Omar Elabdellaoui'nin lisansı bir kez daha donduruldu anacak maaşı ödenmeye devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre; maaş üzerinde ciddi bir kesinti yapıldığı ve yıllık ücretin küçük bir kısmının ödenmesinin Omar tarafından da kabul edildiği bildirildi. Omar'ın Mart ayında sahalara dönmesi, gelecek sezon itibarıyla da kadroya dahil edilmesi planlanıyor.

Omar Elabdellaoui'nin bu yıllık net ücreti ise 1 milyon 350 bin euro olarak dikkat çekiyordu.

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