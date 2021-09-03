Son dakika spor haberleri: Galatasaray İrfan Can Eğribayat transferinden vazgeçti! İşte sebebi

GÖZTEPE 4 MİLYON EURO İSTEDİ

Sabah'ın haberine göre; yerli kaleci arayan Galatasaray'da listenin ilk sırasındaki İrfan Can Eğribayat için Göztepe, 4 milyon Euro istedi. Galatasaray'a bu ücret çok geldiği için transferden vazgeçildi.