Son dakika spor haberleri: Galatasaray İrfan Can Eğribayat transferinden vazgeçti! İşte sebebi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Son olarak adı Fenerbahçe ile de anılan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Fernando Muslera'ya alternatif olarak Göztepe forması giyen İrfan Can Eğribayat'ı renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılılar, genç file bekçisinin transferinden vazgeçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Brentford'dan Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera'ya altenatif olacak bir kaleci kadrosuna katmak istiyordu.
Bu bölge için Süper Lig ekibi Göztepe'de forma giyen İrfan Can Eğribayat'ı gündemine alan sarı-kırmızılıların, 23 yaşındaki file bekçisinin transferinden vazgeçtiği öğrenildi.
GÖZTEPE 4 MİLYON EURO İSTEDİ
Sabah'ın haberine göre; yerli kaleci arayan Galatasaray'da listenin ilk sırasındaki İrfan Can Eğribayat için Göztepe, 4 milyon Euro istedi. Galatasaray'a bu ücret çok geldiği için transferden vazgeçildi.
Rizespor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gökhan Akkan da gündeme gelirken iki kulüp arasındaki gerginlik bu işi imkansız hale getirdi. Galatasaray'ın kaleci transferi şimdilik zora girdi.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?
30 Haziran 1998 tarihinde Adana'da dünyaya gelen İrfan Can Eğribayat, futbola Adanaspor altyapısında başladı. 2015 yılında A takıma yükselen genç kaleci, 2020/2021 sezonu başında 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Göztepe'ye transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon İzmir ekibiyle gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken İrfan Can, bu sezon ligde çıktığı 3 maçta kalesinde 4 gol gördü. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki eldivenin güncel piyasa değeri ise 3.3 milyon Euro.
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