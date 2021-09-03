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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Fatih Terim o ismin biletini kesti

Transfer döneminde kadrosunda gençleştirme operasyonu yapan ve 10 futbolcuyu renklerine bağlayan Galatasaray, transferde sayılı günlerin kalmasının ardından hız verdi. Son olarak Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao ile de yollarını ayırarak büyük bir mali yükten de kurtulmuş oldu. Teknik direktör Fatih Terim, geldiği günden bu yana istenilen performansı gösteremeyen yıldız ismin ise biletini kesti. İşte son gelişmeler ve o oyuncu... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 03.09.2021 12:51 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 12:51
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Fatih Terim o ismin biletini kesti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Oyuncuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapmalıyız." şeklinde açıklamalarda bulunmuş ve transfer döneminde takıma bu yönde takviyeler yapacağına dair sinyaller vermişti.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Fatih Terim o ismin biletini kesti

Burak Elmas'ın başkan seçilmesinden sonra sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli teknik adam, "Galatasaray'ın geleceğini inşa etmek istiyoruz." demeç vererek sabırlı olunmasına dikkat çekmişti.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Fatih Terim o ismin biletini kesti

Transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray, genç futbolcuları renklerine bağlarken bu isimlerin yaş ortalaması ise 23.8 oldu.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Fatih Terim o ismin biletini kesti

Cimbom'da ayrılıklar da dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar sözleşmesi biten Martin Linnes (29), Şener Özbayraklı (31) ve Ryan Donk'la (35) mukavele yenilemezken; Jimmy Durmaz'ı (32) Fatih Karagümrük'e yolladı. Radamel Falcao'yla (35) ise sözleşme karşılıklı olarak feshedildi.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Fatih Terim o ismin biletini kesti

Yaz transfer döneminde dikkat çekici hamleler yapan Cimbom, takımın yaş ortalamasını da gözle görülür bir şekilde düşürdü.

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