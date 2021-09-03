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Galatasaray'da Marcao antrenmana katıldı!

G.Saray’da flaş Marcao gelişmesi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.09.2021

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'la oynanan maçta Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, kadro dışı kalmış ve para cezasına çarptırılmıştı. Brezilyalı stoper, sarı-kırmızılıların son antrenmanında yer aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicâldău, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu antrenmanda yer almadı. Sakatlığı süren Arda Turan'ın tedavisine devam edildi.

Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve kadro dışı bırakılan Marcao, 150 bin euroluk para cezasının ardından takıma döndü. Brezilyalı stoper, sarı-kırmızılı takımın son idmanında takımla birlikte çalıştı.

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