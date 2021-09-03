Avrupa Ligi gruplarına kalan Galatasaray, listesini UEFA'ya gönderdi. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'na fiziki müdahalede bulunan ve kadro dışı kalarak para cezasına çarptırılan Marcao, verilen listede kendisine yer buldu G.Saray ayrıca yeni transfer Aytaç Kara, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Fatih Öztürk'ü liste dışı tuttu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)