Son dakika transfer haberleri: Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün Adana Demirspor'a kiralandı!

Son dakika haberi... Galatasaray'ın kadro planlarında kendisine gerekli yeri bulamayan Yunus Akgün, Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'a kiralandı. Yunus, geçtiğimiz sezon da Adana Demirspor'da kiralık forma giyiyordu.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Yunus Akgün'ün yeni takımı belli oldu.

Süper Lig'den birçok teklif alan 21 yaşındaki oyuncu, yeniden Adana Demirspor'a kiralandı.

150 bin euro karşılığında kiralanan Yunus için 500 bin euroluk satın alma teklifi ise kabul edilmedi.

21 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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