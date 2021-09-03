Avrupa Ligi gruplarına kalan Galatasaray, listesini UEFA'ya gönderdi. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'na fiziki müdahalede bulunan ve kadro dışı kalarak para cezasına çarptırılan Marcao, verilen listede kendisine yer buldu G.Saray ayrıca yeni transfer Aytaç Kara, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Fatih Öztürk'ü liste dışı tuttu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda ülkemizi temsil edecek Galatasaray, 25 kişilik listesini UEFA'ya bildirdi.

4 İSİM BİLDİRİLMEDİ

G.Saray yeni transfer Aytaç Kara'yı listeye dahil etmezken; Fatih Öztürk, Emre Akbaba ve Oğulcan Çağlayan da listede yer almadı.

MARCAO LİSTEYE DAHİL EDİLDİ

Kerem Aktürkoğlu'na fiziki müdahalede bulunan Marcao da Avrupa listesine yazıldı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Futbol A Takımı, 2021-2022 Sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynayacağı müsabakalar öncesi 25 (4+4+17) oyuncudan oluşan A Listesi'ni UEFA'ya bildirdi.

UEFA'nın kadro kuralları gereği; altyapı eğitimini Türkiye'de alan oyuncular için belirlenen kontenjan Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz'dan yana kullanıldı.

Altyapı eğitimini Galatasaray'da alan ve 15-21 yaş arasında en az üç yıl kulübümüz bünyesinde bulunan oyuncu kontenjanı için ise İsmail Çipe, Berk Balaban, Atalay Babacan ve Arda Turan'ın isimleri UEFA'ya bildirildi.

Süper Lig'de yabancı kontenjanında olan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Patrick van Aanholt, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Olimpiu Moruţan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne ve Sacha Boey'in yanı sıra altyapı eğitimlerini Türkiye dışında alan Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu da UEFA'nın belirlediği "serbest oyuncu" statüsü ile A Listesi'nde kendilerine yer buldu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi A Listesi'nde bulunan oyuncular şu şekilde:

Fernando Muslera, Christian Luyindama, DeAndre Yedlin, Atalay Babacan, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau, Alpaslan Öztürk, Marcao Teixeira, Patrick van Aanholt, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Ryan Babel, Arda Turan, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu, İsmail Çipe, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram, Mbaye Diagne, Olimpiu Moruţan, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Berk Balaban, Victor Nelsson.

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