02 Eylül 2021, Perşembe
TFF'den flaş Oğulcan Çağlayan hamlesi! Galatasaray'a ödemeyi iade ettiler
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) flaş bir Oğulcan Çağlayan hamlesi geldi. Federasyon Galatasaray'a "TFF talimatları uyarınca federasyonumuzun alacaklı kulüplere ödeme yapma yetkisi yoktur" diyerek ödemeyi iade etti. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan için yapmış olduğu ödemeyi, "TFF talimatları uyarınca federasyonumuzun alacaklı kulüplere ödeme yapma yetkisi yoktur" diyerek iade etti.
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