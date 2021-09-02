02 Eylül 2021, Perşembe

GALATASARAY

TFF'den flaş Oğulcan Çağlayan hamlesi! Galatasaray'a ödemeyi iade ettiler

TFF’den flaş Oğulcan hamlesi! G.Saray’a iade ettiler
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.09.2021

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) flaş bir Oğulcan Çağlayan hamlesi geldi. Federasyon Galatasaray'a "TFF talimatları uyarınca federasyonumuzun alacaklı kulüplere ödeme yapma yetkisi yoktur" diyerek ödemeyi iade etti. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan için yapmış olduğu ödemeyi, "TFF talimatları uyarınca federasyonumuzun alacaklı kulüplere ödeme yapma yetkisi yoktur" diyerek iade etti.

Transferi son anda yatmıştı! haberin devamı

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