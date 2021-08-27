27 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Marcao ile yollar ayrılıyor mu? Napoli ve Kransodar...

Marcao’ya 2 talip birden! İşte sunulan teklifler
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.08.2021

Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk maçında Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı davranışlar nedeniyle takımdaki durumu belirsizlğini koruyor. Brezilyalı futbolcuya Napoli ve Krasnodar'ın talip olmasının ardından karar Fatih Terim ve yönetime çevrildi. (GS spor haberleri)

Süper Lig'de Galatasaray'ın bu sezonki ilk maçı olan Giresun deplasmanında kriz çıkaran Marcao ile yollar ayrılıyor. Fotomaç'ın haberine göre saha içinde öfkesine hakim olamayan ve Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı yıldıza İtalya'dan Napoli ve Rusya'dan Krasnodar talip oldu. Napoli'nin 2 milyon euro kiralama ve 8 milyon euro satın alma opsiyonu önerdiği ifade edildi. Krasnodar'ın ise peşin 8 milyon euro teklif ettiği kaydedildi. Galatasaray'ın 10 milyon euro'luk peşin ücret beklediği öğrenildi. Cimbom, Marcao'yu Portekiz Ligi ekibi Chaves'ten Ocak 2019'da 4 milyon euro'ya transfer etmişti. Marcao satılırsa yerine hemen bir takviye yapılacak.
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