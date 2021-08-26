Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni Hagi'si Olimpiu Morutan!
Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan, sarı kırmızılı kulübün efsanelerinden Hagi'ye benzerliğiyle dikkat çekiyor. Eski futbolcu, genç oyuncunun Cimbom'a transferinde ise, "Morutan çok yetenekli oyuncu. Galatasaray gibi büyük bir kulübe gitmiş olması bile ne kadar potansiyelli olduğunun ispatı" ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...
Topa hakimiyeti, pas ve adam eksiltme becerisi ile uzaktan şutlardaki becerisiyle de Hagi'ye benzetildiği oluyor.
Sarı-kırmızılıların unutulmaz ismi de Morutan'ı küçük yaşlarından beri tanıyor ve kendisinin gelişimini çocukluğundan bu yana yakından takip ediyor.
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'a transferini ise "Morutan çok yetenekli oyuncu. Galatasaray gibi büyük bir kulübe gitmiş olması bile ne kadar potansiyelli olduğunun ispatı" sözleriyle yorumluyor.
Cim Bom'un yolunu tutan 14. Rumen futbolcu olan Morutan genç yaşına karşın istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Steau Bükreş'te geçen sezon 36 maçta oynarken, 8 gol 15 asiste imzasını attı, Romanya U19 ve ardından Romanya U21 milli takımlarının da önemli silahıydı. Vatandaşı Cicaldau ile aynı bölgede ileri dönük orta saha oyuncusu olarak görev yapan genç oyuncunun, ters ayaklı bir forvet olarak sağ kanatta görevlendirilebilmesi de kadro rotasyonunda mümkün olacak.
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