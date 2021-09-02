02 Eylül 2021, Perşembe
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Bordeaux'a transferi son anda yatmıştı! "Mohamed'i bir çırpıda silmemek lazım"
Avrupa'da transfer döneminin son gününde Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux, Galatasaray'dan Mostafa Mohamed için harekete geçmişti. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, transferi son anda yatan Mısırlı yıldızı değerlendirdi. Kelleci, "Mohamed'in farklı bir motivasyona ihtiyacı var, çok kıymetli bir oyuncu. Bu kadar gelecek vaadeden oyuncuyu bir çırpıda silmemek lazım." dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
02.09.2021
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