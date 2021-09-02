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Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı!

Cimbom’da Oğulcan gelişmesi! Resmi bildirim yayınlandı
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 Giriş Tarihi: 02.09.2021

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a ödeme yapmasının ardından Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı. 25 yaşındaki oyuncu, kalan maçlarda forma giyebilecek. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmak için Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği'ne başvuruda bulunmuştu.

Sarı kırmızılı kulüp, Çaykur Rizespor'a yapılan 1 milyon 200 bin Euro ve 506 bin 275 TL ödeme sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği'ne başvuru yaparak 25 yaşındaki futbolcunun lisansının çıkarılmasını talep etmişti.

LİSANSI ÇIKARILDI

Galatasaray'da uzun süredir formasından uzak kalan Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkarıldı.

OĞULCAN'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Formama tekrar kavuşmamda büyük çaba sarf eden başkanımız Burak Elmas nezdinde tüm yönetim kurulumuza teşekkür eder, her zaman yanımda olan sevgili hocam Fatih Terim'e ve ilk günden bu yana desteğini benden esirgemeyen büyük Galatasaray taraftarına minnetimi sunarım." dedi.


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