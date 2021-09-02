Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, sabah saatlerinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Mustafa Cengiz için önümüzdeki 72 saatin kritik olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili Mustafa Cengiz'in yatırıldığını hastaneden açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Uzun süredir tedavi gören Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz yoğun baklıma kaldırıldı. Cengiz'in bu sabaha karşı geçirdiği nöbet sonrasında ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldığı ortaya çıktı.

Uyutulan ve sedasyon halinde olan Başkan Mustafa Cengiz için doktorlar, 72 saatlik sürecin çok önemli olduğunu belirtti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, şu bilgileri verdi:

Hastamız Mustafa Cengiz, evinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastanemize getirilmiş olup, planlanan işlemler sırasında nöbet geçirmiştir. Kendisine acilen müdahale yapılmış ve durumu çok hızlı olarak kontrol altına alınmıştır. Yapılan ilk değerlendirilmelerinde yaşamını tehdit eden bir bulgu saptanmayan Sayın Cengiz, halen yatan hasta servisinde takip altındadır.

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