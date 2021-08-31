02 Eylül 2021, Perşembe
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FATİH TERİM İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Son dakika transfer haberi: Halil Dervişoğlu Galatasaray'da! İşte geliş saati
Süper Lig'de transfer bombaları patlamaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen Halil Dervişoğlu, Galatasaray ile anlaşma sağladı. Sarı kırmızılılar, milli oyuncu ve kulübü Brentford ile her konuda anlaşmaya vardı. Halil Dervişoğlu'nun İstanbul'a geliş saati de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Halil Dervişoğlu transferinde son dakika hamlesi yaptı ve İngiliz kulübü Brentford ile anlaşma sağladı.
FATİH TERİM İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında yaptığı açıklamada Halil Dervişoğlu'nu istediklerini resmen açıklamıştı.
GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU!
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı milli futbolcu, gece saat 03.30'da İstanbul'da olacak.
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