SON DAKİKA: Halil Dervişoğlu Galatasaray'da

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe'nin transferi için devreye girdiği Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılılar, milli oyuncu ve Brentford ile anlaşma sağladı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. (GS spor haberi)

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