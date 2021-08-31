Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao Rayo Vallecano yolcusu!
Galatasaray, Kolombiyalı forvet Radamel Falcao ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İspanyol Marca gazetesinde yer alan habere göre, Kolombiyalı yıldız, İspanya'nın Rayo Vallecano takımına transfer olmaya çok yakın. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İspanyol Marca gazetesi Radamel Falcao'nun Rayo Vallecano ile anlaşmaya yakın olduğunu duyurdu.
Haberin detayında, Rayo Vallecano'nun Radamel Falcao'yu transfer etme konusunda istekli olduğu ve Falcao'dan gelecek cevabı beklemeye başladığı kaydedildi. Falcao'nun 'Tamam' demesi halinde İspanyol kulübü, Galatasaray ile temasa geçecek.
Rayo Vallecano'nun Radamel Falcao'yu bonservis ödemeden transfer etmek istediği ve Kolombiyalı oyucunun sarı kırmızılı kulüp ile sözleşmesini karşılıklı fesh etmesini beklediği belirtildi.
İspanya La Liga'da mücadele eden ve başkent Madrid'in kulübü olan Rayo Vallecano, bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 3 puan aldı.
İspanya'da daha önce Atletico Madrid forması giyen Falcao, 2019 yazında bonservissiz olarak Monaco'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. 35 yaşındaki santrfor, bu sezon oynadığı 3 resmi maçta toplam 25 dakika süre aldı.
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