Fenerbahçe'den Halil Dervişoğlu hamlesi! Galatasaray derken... | Son dakika transfer haberleri...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Halil Dervişoğlu hamlesi. Sarı-lacivertliler milli futbolcunun kulübüyle kiralama konusunda anlaşmaya çok yaklaştı.

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Halil Dervişoğlu konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Milli futbolcu ile Fenerbahçe'nin anlaştığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler Halil'in kulübüne 1 milyon euro kiralama bedele ödeyecek.



GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Geçen yıl Galatasaray'da forma giyen Halil Dervişoğlu, Fatih Terim'in talebiyle tekrar kiralanmak istenmişti. Milli yıldız ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Halil'in takımını ikna edememişti.

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