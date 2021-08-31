31 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Halil Dervişoğlu hamlesi! Galatasaray derken... | Son dakika transfer haberleri...

Dev transfer çalımı! F.Bahçe harekete geçti
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 Giriş Tarihi: 31.08.2021

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Halil Dervişoğlu hamlesi. Sarı-lacivertliler milli futbolcunun kulübüyle kiralama konusunda anlaşmaya çok yaklaştı.

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Halil Dervişoğlu konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Milli futbolcu ile Fenerbahçe'nin anlaştığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler Halil'in kulübüne 1 milyon euro kiralama bedele ödeyecek.

GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Geçen yıl Galatasaray'da forma giyen Halil Dervişoğlu, Fatih Terim'in talebiyle tekrar kiralanmak istenmişti. Milli yıldız ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Halil'in takımını ikna edememişti.

F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı!

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