28 Ağustos 2021, Cumartesi

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Galatasaray'dan Gökhan Akkan ve İrfan Can Eğribayat hamlesi| Son dakika transfer haberleri...

Cimbom’dan kaleci hamlesi! Listede iki aday var
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 Giriş Tarihi: 28.08.2021

Galatasaray'da özellikle Muslera'nın formsuz oluşu sarı-kırmızılıları yerli transferine yöneltti. Buna göre Galatasaray listesine Rizespor'dan Gökhan Akkan ve Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'ı aldı. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

Sezona Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla çıkan Galatasaray, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken kaptan Fernando Muslera'nın yanına da bir Türk kaleci arıyor.

Sarı kırmızılı kulüpte 5 şampiyonluk 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Lig Kupası kazanan yıldız isim 35 yaşındaki Muslera'yı zaman zaman dinlendirmek ve sonrasında da kaleyi güvenli ellere teslim etmek isteyen Galatasaray'da Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona erecek milli kaleci Gökhan Akkan ve Göztepe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat gündeme alındı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Muslera'nın yanına hem onu yedekleyebilecek he de oynadığında onu aratmayacak bir ismi alarak yabancı kuralının da etkisiyle kaleye yerli bir isim transfer etme arayışında olan sarı kırmızılılar 26 yaşındaki milli kaleci Gökhan Akkan ve 23 yaşındaki İrfan Can Eğribayat'ı için transfer çalışmalarını sürdürüyor.


Cimbom'dan Emre kararı! haberin devamı

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