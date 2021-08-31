Galatasaray'da, Mostafa Mohamed'in Bordeaux transferi iptal oldu. Mısırlı oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmesine karşın futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Zamalek, sarı kırmızılıların satın alma opsiyonunu zamanında ödememesi sebebiyle opsiyonu etkinleştirmeyi reddetti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in Bordeaux transferi iptal oldu.



RMC Sport'un geçtiği son dakika haberine göre; yıldız oyuncu, Fransa'ya gitti ve Bordeaux için sağlık kontrollerinden geçti. Galatasaray'ın bonservisini Zamalek'ten almasını bekleyen Mohamed, olumsuz cevap aldı.



Haberin detayında, Galatasaray'ın 'satın alma opsiyonunu zamanında ödememesi' nedeniyle opsiyonu şu anda etkinleştirmeyi reddettiği bilgisi verildi. Ayrıca Zamalek'in transferden daha fazla pay isteği de vurgulandı.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ