01 Eylül 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu KAP'a bildirdi!

G.Saray Halil Dervişoğlu’nu KAP’a bildirdi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 Giriş Tarihi: 01.09.2021

Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılılar, uzun süredir beklenen transferi resmen açıkladı. Galatasaray'ın, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna  kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu transferinde mutlu sona ulaştı.

Cimbom, milli yıldızı bir sezon daha kiraladı.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada;

"Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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