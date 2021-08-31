31 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Galatasaraylı Emre Akbaba'nın peşinde!

Fırtına G.Saraylı o ismi istiyor!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.08.2021

2018 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Emre Akbaba, sarı kırmızılı takım ile yeni sözleşmeye imza atmıştı. Ancak teknik direktör Fatih Terim'in kadro planlamasında olmayan milli futbolcu için, bir başka Süper Lig devi Trabzonspor harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon sonunda Emre Akbaba'nın sözleşmesi sona ermişti. Bu sezon başlamadan önce Temmuz ayı içerisinde Emre Akbaba yeni sözleşmeye imza atmıştı. Fakat yeni oluşan kadro yapılanmasında kendisine yer bulmakta zorlanan ve ayrılması gündeme gelen Emre Akbaba, Fanatik'te yer alana habere göre; bir başka dev kulüp Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladı.

Emre Akbaba'nın bordo-mavililer ile görüşmelerinin sürdüğü öğrenilirken Süper Lig takımları için transfer penceresi 8 Eylül'de sona erecek. Emre Akbaba, Galatasaray'da 73 maça çıkarken 14 gol attı, bir Süper Lig bir de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom’da orta sahaya dinamo! Cimbom'da orta sahaya dinamo!
G.Saray’ın Marcao kararı belli oldu! G.Saray'ın Marcao kararı belli oldu!
Flaş Falcao planı! Takımdan ayrılması için... Flaş Falcao planı! Takımdan ayrılması için...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör