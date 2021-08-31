2018 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Emre Akbaba, sarı kırmızılı takım ile yeni sözleşmeye imza atmıştı. Ancak teknik direktör Fatih Terim'in kadro planlamasında olmayan milli futbolcu için, bir başka Süper Lig devi Trabzonspor harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon sonunda Emre Akbaba'nın sözleşmesi sona ermişti. Bu sezon başlamadan önce Temmuz ayı içerisinde Emre Akbaba yeni sözleşmeye imza atmıştı. Fakat yeni oluşan kadro yapılanmasında kendisine yer bulmakta zorlanan ve ayrılması gündeme gelen Emre Akbaba, Fanatik'te yer alana habere göre; bir başka dev kulüp Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladı.

Emre Akbaba'nın bordo-mavililer ile görüşmelerinin sürdüğü öğrenilirken Süper Lig takımları için transfer penceresi 8 Eylül'de sona erecek. Emre Akbaba, Galatasaray'da 73 maça çıkarken 14 gol attı, bir Süper Lig bir de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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