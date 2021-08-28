Emre Kılınç'ın transfer sürecinde Fenerbahçe ile büyük bir yarış içine giren Galatasaray 27 yaşındaki futbolcudan beklediği katkıyı alamadı. Sarı-kırmızılılar yıldız futbolcuya talep ettiği bonservis teklifi gelirse elden çıkarmak istiyor. | Son dakika transfer haberleri... (GS spor haberleri)

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'da sürpriz kararlar ardı ardına geliyor. Transfer döneminin sonuna kadar üç transfer daha yapma kararı alana Galatasaray Yönetimi, Emre Kılınç 'ı satış listesine koydu.Şu ana kadar Emre Kılınç için Süper Lig 'den gelen kiralama tekliflerini reddeden Galatasaray Yönetimi, A Milli futbolcuyu bonservis bedeli ile elden çıkarmak istiyor.

İtalya'dan Udinese ve Bologna'dan kiralama teklifi alan Galatasaray, iki teklifi de geri çevirdi ve Emre Kılınç için 3 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

Kiralama tekliflerini kabul etmeme kararı alan Galatasaray Yönetimi, 27 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro bonservis bedeli yakalayamadığı takdirde A Milli futbolcu ile yola devam edecek.

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