28 Ağustos 2021, Cumartesi

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Galatasaray'da 10 numara için Oğulcan Çağlayan iddiası! Fatih Terim...

10 numara için flaş iddia! Fatih Terim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürerken 10 numara henüz sahibini bulmuş değil. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, takım içinden birisine de verebileceğini kaydederken, bu ismin Oğulcan Çağlayan olabileceği iddia edildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

G.Saray'ın hocası Fatih Terim, Randers maçı öncesi düzenlediği toplantıda, "Morutan 10 numarayı giyecek mi?" sorusuna, "Bu konuda bir sürpriz yapabiliriz" yanıtını vermişti. Bu sözler transfer mesajı olarak yorumlanmış ve Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız bir futbolcuyu kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Ancak Terim, Randers galibiyetinin ardından transfer iddialarını yalanladı ve yanlış anlaşıldığını söyledi. Takvim'in haberine göre; Tecrübeli hoca, 10 numarayı takım içinde birine verebileceklerini belirtti. Galatasaray'ın yeni 10 numarası olarak düşünülen futbolcunun Oğulcan Çağlayan olduğu iddia edildi. Mağduriyet yaşayan yıldız oyuncu bu şekilde onore edilmek isteniyor.

Morutan'ın lisansı çıkarıldı! Kasımpaşa maçında... haberin devamı

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