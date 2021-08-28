Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den flaş Barış Alper Yılmaz kararı!
Son dakika spor haberleri: Yaz transfer döneminde takımı büyük ölçüde yenileyen ve takımın yaş ortalamasını düşüren Galatasaray'da yeni transferlerden Barış Alper Yılmaz, gençlik ateşinin son ismi oldu. UEFA Avrupa play-off turunda Randers ile oynanan rövanş maçında sonradan oyuna dahil olan 21 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla beğeni topladı. Teknik direktör Fatih Terim'in de genç oyuncuya daha fazla süre vereceği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Barış Alper Yılmaz, rüştünü Randers rövanşında ispatladı. Yorulan Kerem'in yerine ikinci yarıya başlayan Barış Alper, sağ kanadı otoban gibi kullandı. Skorun 2-1'e gelmesinde ve turun geçilmesinde pay sahibi olan 21 yaşındaki hücum oyuncusu, sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı. Sabah'ın haberine göre; 'Yeni Kerem' yakıştırması yapılan Barış Alper'e hocası Fatih Terim daha çok süre verecek. Kerem ve Morutan'ın kanatlarda ilk alternatifi olacak Barış Alper'in performansını Randers maçını tribünde takip eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de çok beğendi. Ümit Milli Takım'a düzenli çağrılan 2000 doğumlu kanat oyuncusuyla sezon başında Beşiktaş ciddi biçimde ilgilenmişti. Bu transferde hızlı davranan Galatasaray 18 milyon TL bonservis karşılığında Keçiörengücü'nü ikna etti. Yıllık 4 milyon TL'ye sarı-kırmızılı kulübe imza atan Barış Alper, yabancı sınırlamasının olduğu ortamda Fatih Terim'in yeni jokeri olacak.
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