28 Ağustos 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray'da gençlik ateşi! 5 Türk oyuncu damga vurdu

2021-2022 sezonu resmen başlarken Fenerbahçe'de Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya ve Fatih Şanlıtürk; Galatasaray'da ise Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın performansları taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray’da gençlik ateşi! 5 Türk oyuncu damga vurdu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Hem ekonomik olarak hem de saha içinde çok büyük kriz yaşayan Türk futboluna "gençlik güneşi" doğdu! Fenerbahçe'de Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya ve Fatih Yiğit Şanlıtürk, Galatasaray'da ise Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz performanslarıyla gündeme oturdu. Pırıl pırıl 5 gencin ortaya koyduğu futbol umut ışığı olurken, herkes aynı fikirde buluştu: "Bu çocuklar Türk futbolunun kurtuluşu."


Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray’da gençlik ateşi! 5 Türk oyuncu damga vurdu

ARDA HER SANİYE HEYECAN YARATIYOR

20 yaşındaki Muhammed, Fenerbahçe'nin geçen hafta Helsinki'yi 1-0 yendiği maçta müthiş bir gole imza atarken, 18'lik Fatih ise Finlandiya'daki rövanşta çok şık bir golle ağları havalandırdı. Henüz 16 yaşında olan Arda ise oynadığı her dakikada yaptıkları ile taraftarlara çok büyük heyecan yaşattı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray’da gençlik ateşi! 5 Türk oyuncu damga vurdu

KEREM BÜYÜK KULÜPLERİN RADARINDA

Büyük bir gençleşme hamlesine imza atan Galatasaray'da ise Kerem Aktürkoğlu geçen sezonun ardından bu sezona da damga vuruyor. Genç yıldız şimdiden Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmiş durumda. Randers maçında şans bulan 21 yaşındaki Barış da performansıyla büyük alkış topladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray’da gençlik ateşi! 5 Türk oyuncu damga vurdu

RIDVAN VE ERSİN PARILDIYOR

Beşiktaş geçen sezon şampiyonluğa ulaşırken, altyapıdan yetişen Ersin ve Rıdvan başarıda büyük rol oynadı. Serdar Saatçi ve Kartal Yılmaz gibi gençler de geleceğin yıldızları olarak gösteriliyor.
Trabzon müthiş bir maden!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray’da gençlik ateşi! 5 Türk oyuncu damga vurdu

Altyapı denince Türkiye'de akla ilk gelen kulüplerden birisi Trabzonspor. Uğurcan, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi önemli yıldızları Türk futboluna kazandıran Trabzonspor müthiş bir maden. (Takvim)

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