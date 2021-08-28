Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray’da gençlik ateşi! 5 Türk oyuncu damga vurdu

ARDA HER SANİYE HEYECAN YARATIYOR



20 yaşındaki Muhammed, Fenerbahçe'nin geçen hafta Helsinki'yi 1-0 yendiği maçta müthiş bir gole imza atarken, 18'lik Fatih ise Finlandiya'daki rövanşta çok şık bir golle ağları havalandırdı. Henüz 16 yaşında olan Arda ise oynadığı her dakikada yaptıkları ile taraftarlara çok büyük heyecan yaşattı.



