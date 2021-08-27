Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Jesse Sekidika'ye Belçika'ya gönderdi. Sarı-kırmızılı ekip, bu gelişme sonrasında yeni transfer Olimpiu Morutan'ın lisansını çıkardı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın FCSB'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Olimpiu Morutan'un lisansı çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından Romanyalı maestronun, Galatasaray'ın Süper Lig'in 3. haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçında boy göstermesi bekleniyor.

Eski takımı FCSB'de ilk 11 oyuncusu olan Rumen orta sahanın forma giymek için çok istekli olduğu öğrenilirken, Teknik patron Fatih Terim'in genç futbolcuyu karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna almasının muhtemel olduğu gelen bilgiler arasında.

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